Nasce il comitato ''Valchiana Senese in Azione'' guidato da Gianluca Romani

Continua il radicamento sul territorio senese di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. Nasce, infatti, il comitato locale “Valdichiana Senese in Azione” che farà riferimento ai territori di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.



Alla guida del Comitato vi sarà Gianluca Romani, incaricato dal referente provinciale, Davide Vivaldi, e dal responsabile provinciale enti locali, Giorgio Masina.



Romani aggiunge questo nuovo incarico al suo ruolo di responsabile comunicazione e media per la provincia di Siena e a quello nel gruppo di lavoro nazionale “InnovAzione Ecosistema Startup”.



Dice il neo-coordinatore: “Sono onorato per la fiducia che Davide e Giorgio hanno riposto in me e cercherò di onorarla al meglio delle mie capacità. È per me la prima esperienza politica dopo una breve esperienza giovanile nel paese dove sono cresciuto e sono molto contento di poter portare il mio contributo nella zona che ho scelto per vivere, per sviluppare la mia attività e creare la mia famiglia. Lavorerò, assieme agli attuali componenti del comitato e a chi vuole unirsi, per portare avanti la nuova idea politica di Azione anche a livello locale e far diventare Azione il punto di aggregazione delle locali forze riformiste più vitali, come già succede in Italia. Una nuova idea di politica, inclusiva, caratterizzata da competenza e coerenza, in grado di portare proposte concrete e sostenibili per superare la divisione ideologica che da troppi anni blocca il nostro Paese.



Abbiamo già due appuntamenti a brevissima scadenza, le Amministrative a Trequanda e le elezioni suppletive del collegio di Siena, pertanto invito chiunque voglia impegnarsi, supportarci, o semplicemente fosse curioso, a contattarmi.



Nelle prossime settimane, io e gli altri membri del comitato, saremo disponibili ad incontrare i partiti locali, per discutere programmi, proposte e offrire immediatamente un contributo reale.”