Vari incendi di sterpaglie e vegetazione impegnano i Vigili del Fuoco in provincia di Siena

Tra le 12 e le 14 di oggi, venerdì 30 luglio, diversi incendi di sterpaglie e vegetazione hanno impegnato i Vigili del Fuoco del Comando di Siena.



Il primo, in località Monterongriffoli, nel territorio comunale di Montalcino, dove sono bruciati vari ettari di superficie tra campi, sterpaglie e bosco, oltre ad alcuni cipressi nei pressi di abitazioni. Sul posto è intervenuto il personale del distaccamento di Montalcino, l'elicottero Drago del nucleo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, oltre ad un elicottero e personale AIB della Regione Toscana.



Personale del distaccamento di Montepulciano è invece intervenuto per un incendio sterpaglie in via di Villabianca, nei pressi di un resort, che ha interessato circa 2.000 mq di superficie.



Infine, in località Bibbiano, nel comune di Buonconvento, intervento del personale della sede centrale di Siena per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto anche un rimorchio agricolo. Sul posto anche personale AIB della Regione Toscana.