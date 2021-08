Daniele Cortonesi (PD): ''Attenzione di Enrico Letta ai problemi delle Crete Senesi''

Il Coordinamento PD delle Crete Senesi ha iniziato il proprio lavoro presentando a Enrico Letta, candidato del centrosinistra per elezioni suppletive del collegio 12 Siena-Arezzo, martedì 17 agosto nell’ambito della Festa dell’Unità di Serre di Rapolano, un documento contenente 16 punti programmatici per lo sviluppo del territorio di riferimento.



"In quella circostanza Enrico Letta - spiega il Coordinamento -, condividendo gli obiettivi, si è impegnato, in particolare, a favore della realizzazione della ciclovia delle Crete Senesi, dell’ammodernamento delle infrastrutture stradali e della rete ferroviaria che interessano il sud della provincia e per lo sviluppo delle esperienze industriali innovative presenti."



“Abbiamo chiesto ad Enrico Letta un particolare impegno verso i problemi di questa area territoriale e, qualora eletto, di monitorare costantemente lo stato di attuazione del programma - afferma Daniele Cortonesi coordinatore PD Crete Senesi - riscontrando una importante attenzione, disponibilità e sensibilità verso i temi proposti.”