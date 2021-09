Tema Vita e Amici per Sempre rimborsano 40 euro sull’acquisto di libri di testo e materiale scolastico

Tema Vita e Amici per Sempre, le mutue promosse e sostenute da Banca Tema, che operano rispettivamente nei territori della Maremma e della Valdichiana, hanno deciso di contribuire, in questo momento particolare, alle spese che le famiglie dovranno sostenere per il nuovo anno scolastico.L’iniziativa prevede il rimborso di 40 euro sull’acquisto dei libri di testo e materiale scolastico per ogni figlio iscritto all’anno scolastico 2021/2022 per tutte le scuole di ogni ordine e grado.La promozione è riservata ai figli, che non abbiano ancora compiuto 18 anni, con entrambi i genitori soci di Tema Vita o Amici per Sempre – e anche per coloro che diventino soci in occasione dell’iniziativa – ed è valida dal 1° settembre al 31 ottobre 2021.Eccezionalmente solo per questa iniziativa, gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi esercizio commerciale, anche non convenzionato, e la spesa dovrà essere documentata da un unico documento fiscale di importo pari o superiore a 40 euro.L’erogazione del sussidio avverrà dietro presentazione della relativa domanda, firmata da entrambi i genitori, scaricabile dal sito www.temavita.it www.amicipersempre.net e sarà accreditata tramite bonifico nel conto corrente di uno dei due genitori.Chi è interessato ad usufruire della promozione e non è ancora socio di Tema Vita o di Amici per Sempre, può diventarlo e godere subito dei vantaggi dell’iniziativa. Per iscriversi ad una delle due associazioni mutualistiche è necessario essere un cliente o un socio di Banca Tema.Maggiori informazioni su www.temavita.it – 0564 444764 – info@temavita.it e su www.amicipersempre.net – 0578 224840 – info@amicipersempre.net