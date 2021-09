I Carabinieri scoprono piantagione di cannabis: arrestato 66enne pregiudicato

Stava coltivando una trentina di piante di Cannabis indica in un terreno di sua proprietà, favorito dalla presenza di folta vegetazione e della zona isolata ma, a causa dell’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Montepulciano e della locale Stazione Carabinieri Forestali, non è riuscito a raccogliere tutti i “frutti” del suo lavoro.La piena conoscenza ed il controllo del territorio da parte dei Carabinieri Forestali e la forte sinergia con i colleghi della “Territoriale”, ha consentito alle forze dell'ordine di agire prima che le piante fossero raccolte, essiccate e poi messe sul mercato.Osservazioni ed appostamenti organizzati hanno dato infatti il loro risultato e così un 66enne pregiudicato di Sinalunga è stato sorpreso mentre accudiva le piante nel terreno situato ai confini di territorio fra Torrita di Siena e Trequanda.A seguito della conseguente perquisizione nell’abitazione del fermato, oltre a dell'altra sostanza stupefacente quasi pronta per il consumo, sono stati ritrovati bilancini di precisone, semi e materiali utili ad impiantare ulteriori piantagioni. Presente inoltre una “nursery” collocata all’interno per l’accrescimento delle nuove piantine.Pertanto, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.