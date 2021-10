Amministrative 2021, affluenza definitiva al 65,79%

I dati definitivi di affluenza alle urne nei Comuni di Chiusi, Monticiano e Trequanda

E' della percentuale definitiva di affluenza alle urne delle elezioni amministrative che si sono svolte nell'intera giornata di ieri, domenica 3 ottobre e nella giornata di oggi, lunedì 4, fino alle 15.Nellesezioni elettorali deiComuni al voto:, il dato sull'affluenza finale ha registrato un decremento rispetto alle precedenti elezioni del 2016, che avevano visto una presenza alle urne del, con un calo quindi della percentuale dei votanti delLa maggiore affluenza si è avuta a Monticiano con il 73,52% degli aventi diritto al voto. Il 67,28 per cento degli elettori è andato alle urne a Trequanda, mentre il 64,26% a Chiusi.Dopo la chiusura dei seggi, è iniziato lo scrutinio, al termine del quale saranno eletti i nuovi Sindaci dei tre Comuni al voto in provincia di Siena che rimarranno in carica per i prossimi 5 anni.