Un 14enne caduto dalla bicicletta è stato portato con l'elisoccorso Pegaso al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in codice giallo (2).Il ragazzo è rimasto ferito in località Piano delle Macinaie, sul Monte Amiata ed è stato soccorso dai sanitari del 118 dall'Asl Toscana sud est. Sono intervenuti anche l'ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore e l'equipaggio del Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) in servizio sul Monte Amiata.