Riassegnate le deleghe ai Sindaci dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese

In seguito all’elezione dei Sindaci di Chiusi e Trequanda attribuite nuovamente le deleghe ai componenti la Giunta dell’Unione dal presidente Giacomo Grazi



Il presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena (in carica dallo scorso 27 maggio 2021), ha riassegnato le deleghe ai membri della Giunta dell’Unione composta dai dieci Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, in seguito all’elezione dei nuovi Sindaci nei Comuni di Chiusi e Trequanda dello scorso ottobre.



Grazi ha mantenuto le competenze sul bilancio e sul personale. Queste le nuove deleghe attribuite ai Sindaci: Agnese Carletti, vicepresidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e sindaco di San Casciano dei Bagni, Centrale Unica di Committenza e ai progetti di area; Roberto Cottini, sindaco Cetona, forestazione e politiche per la montagna; Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano Terme, sviluppo economico e Suap (Sportello unico per le attività produttive), sviluppo tecnologico e Ced (Servizi telematici e informatici); Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano, politiche per il turismo, sanità; Manolo Garosi, sindaco Pienza, politiche per la sicurezza urbana; Francesco Landi, sindaco di Sarteano, coordinamento e sviluppo dei servizi in gestione associata, pianificazione e organizzazione delle sedi dell’Unione dei Comuni, politiche di genere, comunicazione e politiche per la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente; Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga, piano strutturale intercomunale, mobilità, traffico e trasporti, infrastrutture strategiche. Al sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, politiche sociali e protezione civile. Per il Comune di Trequanda è stato nominato nella Giunta dell’Unione l’assessore Massimo Bernazzi a cui sono state assegnate le seguenti deleghe: bonifica, gestione del territorio, cultura della memoria.



“In accordo con i colleghi Sindaci, in seguito all’elezione di due nuovi Sindaci nei Comuni di Chiusi e Trequanda, le deleghe sono state distribuite nell’ottica di mantenere la continuità delle materie assegnate, seppur con lievi cambiamenti, per garantire una funzionale e fattiva progettualità nella progettualità del nostro territorio, a quali tutti noi siamo particolarmente attenti", dichiara Giacomo Grazi, presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.



Questo della Valdichiana Senese è un territorio che, con i dieci comuni, registra oltre 60.000 abitanti. Nel tempo l’Unione dei Comuni ha consolidato e ampliato le sue funzioni rafforzando la gestione associata dei servizi attribuiti ai Comuni e, allo stesso tempo, diventando anche punto di riferimento per altri enti e Comuni fuori dai confini amministrativi dell’Unione stessa.



“Le politiche sinergiche dei dieci Comuni che fanno parte dell’Unione - prosegue Giacomo Grazi - hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini del nostro territorio attraverso adeguati livelli dei servizi, la promozione e lo sviluppo socio-economico dell’area, la tutela e la promozione dell’intera area e dell’ambiente”.