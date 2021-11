Sunia Siena: Andrea Quadri eletto segretario provinciale

Ieri, giovedì 11 novembre, il Comitato direttivo del Sunia di Siena si è riunito presso la Camera del Lavoro di Siena per eleggere il Segretario provinciale e la Segreteria.



Andrea Quadri, giovane dipendente del Sindacato degli Inquilini ed Assegnatari, con un percorso formativo e ‘sul campo’ già biennale, è stato eletto Segretario all’unanimità. La Segreteria sarà composta anche da Tiziana Tarquini e Daniela Spiganti. Alla riunione del Comitato direttivo provinciale ha partecipato anche il segretario generale della CGIL di Siena Fabio Seggiani.



Durante i lavori è stata ribadita l’importanza che riveste il tema dell’abitare nella vita delle persone: dalla necessità per i giovanissimi di trovare una propria autonomia abitativa a quella delle famiglie in condizioni di disagio che hanno l’esigenza di un alloggio pubblico strutturalmente dignitoso e con un canone sostenibile, passando attraverso la doverosa possibilità di avere un giusto contratto rispettoso delle normative a canone concordato per i giovani studenti universitari fino ai progetti più innovativi di social housing e rigenerazione urbana.



Il neo eletto segretario provinciale Quadri ha illustrato alcune delle tematiche sulle quale intende improntare l’azione del Sunia nei prossimi mesi: continuare con la Campagna “Contratto Sicuro” rivolta agli inquilini e ai proprietari che intendano avvalersi della consulenza del Sunia per stipulare nuovi contratti anche a canone concordato fiscalmente più vantaggiosi; seguire con continuità e nuovo impulso le politiche abitative del territorio nelle Commissioni ERP in rappresentanza dei propri associati e nelle relazioni con gli enti preposti; supportare con campagne informative i giovani studenti che hanno la necessità di stipulare un contratto abitativo legato al proprio corso di studi.