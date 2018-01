Si costituisce l’Associazione delle Crete Senesi per Unesco

Obiettivo, l'istituzione della Riserva mondiale MAB Unesco nelle Crete senesi

Nasce l’Associazione delle Crete Senesi per Unesco. Con l’obiettivo di istituire una Riserva mondiale della biodiversità MAB Unesco nelle Crete senesi su iniziativa dei produttori e cultori del tartufo associati alla Associazione dei Tartufai senesi presenti e diffusi in tutte le Crete senesi, e dell’Associazione Monte Peglia Per Unesco, che ha adesso assunti anche il nome di Associazione per la Promozione delle Riserve mondiali della Biodiversità MAB Unesco, e capofila del Comitato per la istituzione della Riserva MAB Unesco nel comprensorio del Peglia in Umbria prescelta quale candidatura della Repubblica italiana.“Vogliamo il riconoscimento di modelli sostenibili ed integrati, ed essere protagonisti di questi processi di cambiamento i quali sono indispensabili ai tempi attuali e che preservano e rafforzano dinanzi al Mondo la nostra irripetibile qualità e i nostri modelli civili”, dichiara Paolo Valdambrini, presidente della Associazione dei Tartufai senesi, “e una Riserva mondiale della biodiversità può fare crescere la democrazia e la partecipazione effettiva e l’economia che vanno di pari passo o arretrano insieme e la diffusione delle nostre proposte culturali aperte al Mondo intero”.“Noi costituiamo” aggiunge Francesco Paola, Presidente dell’Associazione Monte Peglia per Unesco capofila del Comitato per la istituzione della Riserva Mondiale della Biosfera nel Comprensorio del Peglia in Umbria candidatura della Repubblica italiana, “un modello integrato e aperto, in attuazione e condivisione piena delle previsioni Unesco le quali vogliono che questi progetti nascano dal basso e siano esempi di aggregazioni partecipative. E’ per questo che è stata costituita l’Associazione delle Crete Senesi Per Unesco, con la speciale sensibilità costituzionale necessaria ai tempi che tali previsioni richiedono. Costituiamo un partenariato pubblico privato aperto a soggetti pubblici e privati che abbiano idonei requisiti ai fini della più ampia diffusione di tali consapevolezze. Devono essere ripensati ed aggiornati i modelli di sviluppo, così si contrastano le crisi ricorrenti, occorre promuovere delle visioni di insieme le quali incrementino nel loro complesso le ricchezze e le consapevolezze dei luoghi e la tutela di un territorio così speciale specie per le generazioni che verranno, è nei confronti di esse che noi rechiamo una particolare responsabilità”.Prosegue Paolo Valdambrini: “ci sentiamo orgogliosi già adesso di queste ideazioni. Si apre un processo complesso ed un progetto e un marchio che vogliamo abbiano la massima diffusione per incentivare consapevolezze evolute e diffuse e costruire il progetto che è molto complesso e che noi faremo ne sono certo. Il nostro è un soggetto democratico e costituzionale volto ad un rinnovamento profondo”.Valentino Berni è dello stesso avviso: “L’Associazione nasce dalla esigenza di assicurare ai cittadini e alle imprese e a tutti i soggetti civili delle Crete Senesi, perché il progetto è volto alla coesione civile e a tessere dei ponti di collegamento il meglio. Dobbiamo guardare avanti per questa e per le generazioni prossime e guardare al Mondo”.L’Associazione delle Crete Senesi perr Unesco è composta dall’Associazione dei Tartufai Senesi e dall’Associazione Monte Peglia Per Unesco.Il Consiglio di Amministrazione è formato da Paolo Valdambrini in proprio e quale presidente della Associazione dei Tartufai Senesi, Francesco Paola presidente della Associazione Monte Peglia per Unesco e del Comitato per la istituzione della Riserva Mondiale della Biosfera nel Comprensorio del Peglia in Umbria candidatura nazionale della Repubblica italiana, da Gianfranco Berni, da Valentino Berni, e dallo studioso dei sistemi di biodiversità Gilberto Bragato.Il Comitato ha già richiesto un incontro di presentazione al Comitato Nazionale Unesco ai fini della apertura della istruttoria.