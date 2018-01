Attorno alle 8 di questa mattina, lunedì 1 gennaio, un 23enne in bicicletta è stato investito da un'autovettura sulla SP49 tra Chiusi e Cetona. Soccorso dal personale del 118 il 23enne è stato trasportato in condizioni critiche al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Le forze dell'ordine hanno operato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente.