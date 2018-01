Attività di promozione della lettura con le scuole per le biblioteche dell’area Amiata Val d’Orcia

Nelle biblioteche dell’area Amiata Val d’Orcia sono in programma vari appuntamenti che coinvolgeranno gli alunni delle scuole dei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d’Orcia in attività laboratoriali condotte dal “racconta storie” Michele Neri. Gli appuntamenti sono sessanta con attività che interesseranno bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.Le letture saranno ricche e variegate selezionate grazie alla sinergica collaborazione tra il servizio bibliotecario associato dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia ed i docenti delle scuole, con l’obiettivo di creare un raccordo tra biblioteca e scuola in modo da far conoscere e vivere agli alunni il fascino della lettura ad ogni età.Oltre al percorso dedicato alla scuole ci saranno anche delle occasioni per avvicinarsi alla letteratura e delle proposte dedicate agli utenti delle varie biblioteche comunali.In particolare nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 gennaio dalle ore 17:00 e venerdì 2 febbraio dalle ore 16:30 rispettivamente nelle biblioteche di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e San Quirico d’Orcia il narratore Michele Neri coinvolgerà il pubblico in un percorso di approfondimento su uno dei testi italiani più amati e considerato un classico della letteratura: “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pubblicato postumo nel 1958 e del quale ricorre il 60° anniversario dalla pubblicazione.Le date e gli orari degli eventi aperti al pubblico saranno disponibili anche sul sito web dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/