Denunciato dalla Polstrada 50enne per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere

Controlli a tappeto della Polizia Stradale nel fine settimana

E’ di 350 veicoli controllati e 382 persone identificate il bilancio dell’operazione realizzata lo scorso fine settimana dalla Polizia Stradale in Toscana sulle principali arterie della regione. Nel dispositivo, volto a prevenire le condotte di guida distratte e a far cadere nel reticolo dei poliziotti i malfattori, sono state impiegate 171 pattuglie, che hanno effettuato 108 interventi di soccorso, contestato 190 multe, ritirato 26 tra libretti e patenti, defalcando 311 punti.Sabato notte, due equipaggi del Distaccamento di Montepulciano hanno fermato, rispettivamente a Castelnuovo Berardenga e a Poggibonsi, un Tir con targa bulgara e una Stilo. Il camion, condotto da un greco di 60 anni, era diretto a Piombino per scaricare pesce surgelato, ma non era a posto con la revisione. Per poter circolare gli erano stati taroccati i documenti, ma gli agenti se ne sono accorti e hanno denunciato l’autista per falso.Sull’auto invece c’erano un albanese e un italiano, ambedue di 50 anni e pregiudicati. Il loro nervosismo ha convinto i poliziotti a controllare meglio la Stilo, da cui sono spuntati fuori un coltello a scatto, un punteruolo e un nunchaku. Alla richiesta di spiegazioni lo straniero, che era alla guida, l’albanese, ha farfugliato qualcosa, dicendo che erano solo dei giocattoli dimenticati dai bambini.La Polstrada non gli ha creduto, denunciandolo per porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa.