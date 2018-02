Lotta al lavoro nero da parte dei Carabinieri

Nella giornata di ieri, venerdì 16 febbraio, i Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Siena insieme ai Carabinieri Forestali di Montepulciano, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del lavoro nero, hanno effettuato un'ispezione presso un cantiere adibito al taglio della legna da ardere situato nel sud della provincia di Siena e avente sede legale a San Quirico d'Orcia.Nel corso del sopralluogo è stato trovato un lavoratore in nero. Nei confronti della titolare è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, oltre che per l'impiego in nero del lavoratore, anche per non averlo inviato a visita preventiva. Sono state inoltre elevate sanzioni per oltre 10mila euro.Nella serata, presso un night club di Piancastagnaio, un altro contingente del nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Siena assieme ai Carabinieri della locale stazione, hanno scoperto due lavoratori in nero (uno entreneuse bulgara e un impiegato). L'attività è stata sospesa e sono state emesse sanzioni per circa 8.000 euro.