Forza Italia, eventi campagna elettorale in programma in provincia di Siena

Tre gli eventi della campagna elettorale di Forza Italia in programma nei prossimi giorni in provincia di Siena.Martedì 20 alle ore 20 cena a Monteroni d'Arbia alla pizzeria Il Gusto in via Roma n. 261 alla presenza dei candidati senesi (Loré e Francesconi);giovedì 22 alle ore 17,30 presso il cinema Odeon a Siena, Banchi di Sopra n. 31, presentazione dei candidati senesi (Loré e Francesconi) insieme ai capilista di Camera, Stefano Mugnai, e Senato, Raffaella Bonsangue;Mercoledì 28 alle ore 19 presso il Politeama a Poggibonsi, piazza Fratelli Rosselli, apericena di presentazione del candidato alla camera nel collegio della Val d'Elsa, Paolo Barabino.