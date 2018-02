Susanna Cenni (Pd): venerdì il tour elettorale fa tappa in Valdelsa

Alle ore 21 la candidata alla Camera in Toscana nel Collegio Uninominale 11 Poggibonsi parteciperà all’incontro di Ulignano dedicato al programma del Pd in vista delle elezioni del 4 marzo

Prosegue in Valdesa il tour elettorale di Susanna Cenni che domani, venerdì 23 febbraio, trascorrerà la giornata tra Colle di Val d’Elsa e Ulignano, frazione di San Gimignano. Dalle ore 10 la candidata alla Camera in Toscana nel Collegio Uninominale 11 Poggibonsi incontrerà i cittadini al mercato settimanale di Colle di Val d’Elsa. La giornata nelle Terre di Siena si concluderà alle ore 21 al Circolo Arci di Ulignano per raccontare il programma del Partito democratico attraverso il documento che raccoglie quanto fatto nel corso della legislatura e le proposte per il futuro del Paese.Nel corso dell’incontro saranno illustrati i 100 risultati centrati dal Governo del Pd abbinandoli ai 100 passi avanti, gli impegni concreti e realizzabili che vanno dal riconoscimento dei diritti, agli investimenti in cultura, per la scuola, l’Università, la sicurezza del suolo e degli alimenti e per la qualità del lavoro.