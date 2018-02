Scuole chiuse per il maltempo in nove dei dieci Comuni della Valdichiana Senese

Sindaci in contatto e decisione coordinata, in previsione di una notte di gran gelo

Dopo la neve, si profila il rischio-ghiaccio, Cetona si è riservata la decisione

Scuole chiuse lunedì in nove dei dieci Comuni della Valdichiana Senese a causa del rischio-ghiaccio. Lo hanno deciso i Sindaci dell’area che si sono tenuti in costante contatto durante la giornata e si sono coordinati, assumendo una decisione che va nel senso della sicurezza degli studenti, del personale scolastico e dell’intero sistema della viabilità.Al momento non ha firmato l’ordinanza di sospensione delle attività scolastiche (che interessa tutti gli istituti, dagli asili nido alle superiori), il Sindaco di Cetona Eva Barbanera che, valutata la situazione in relazione alla propria utenza, si è riservata di decidere.Scuole chiuse invece a Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. A convincere i Sindaci non è stato solo il peggioramento delle condizioni del tempo, particolarmente marcato in alcuni Comuni, con la neve che ha imbiancato le strade, ma soprattutto la previsione per la notte che indica un forte calo delle temperature con conseguente formazione di ghiaccio.