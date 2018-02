Caos maltempo in Valdelsa, la Lega critica le amministrazioni locali: ''Disagi evitabili. Dovrebbero chiedere scusa''

"Non è normale che per una leggera nevicata vada tutto in tilt. Va bene che i nostri territori non sono abituati a queste condizioni meteo, ma è pur vero che non sono cascati metri di neve, bensì pochi centimetri e che era tutto ampiamente previsto". Così un intervento della Lega valdelsana."Quello che a nostro avviso è mancato di più è stato un corretto ad abbondante spargimento di sale nelle principali strade del comprensorio. Basti pensare a quanto accaduto per il ghiaccio sulla strada per San Gimignano o sulla strada di Fontana a Staggia Senese per capire che non è stato fatto abbastanza. A nostro avviso è mancato inoltre il coordinamento tra i vari comuni perché mentre qualcuno ha dichiarato le scuole agibili, altri invece le hanno tenute chiuse, probabilmente tenendo conto solo della situazione strettamente legata al loro territorio senza contare però che molte delle principali vie di comunicazione tra i comuni non erano praticabili. Pertanto condividiamo totalmente il disappunto che tanti cittadini valdelsani quest’oggi hanno voluto esprimere sui social network. La situazione di molte strade solitamente trafficate del nostro comprensorio era vergognosa e ha messo a rischio l’incolumità di tante persone. Le amministrazioni comunali dovrebbero chiedere scusa per i tanti disagi che erano quasi tutti largamente evitabili."