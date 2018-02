Prosegue l’emergenza maltempo in Valdichiana Senese: ora fa paura il ghiaccio

Si riduce la circolazione di pullman e di auto private e di conseguenza i rischi

Temperature in picchiata, scuole chiuse a Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Pienza e Trequanda

Martedì 27 febbraio scuole ancora chiuse a Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza e Trequanda. Riprende invece l’attività didattica a Cetona, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga e Torrita di Siena.Questo il quadro offerto dai dieci Comuni della Valdichiana Senese i cui Sindaci hanno ancora privilegiato la strada della consultazione e del coordinamento prima di assumere decisioni individuali.A pesare sulle scelte è stato, naturalmente, il maltempo, in particolare la previsione di un ulteriore e ancora più marcato calo delle temperature che potrebbero scendere anche di 10 gradi sotto lo zero e potrebbero quindi trasformare la neve residua in pericolosissime lastre di ghiaccio.In dettaglio, ad orientare i Sindaci di Chianciano Terme, Chiusi e Montepulciano è la presenza nei tre Comuni di scuole superiori frequentate anche da studenti provenienti da altre aree; con la chiusura si riduce drasticamente la circolazione dei pullman e delle auto private e di conseguenza i rischi ad essa connessi. Nel caso di Pienza e Trequanda sono state invece decisive la conformazione del territorio e la valutazione dei percorsi extraurbani che devono effettuare gli scuolabus.