Provincia di Siena: la situazione delle strade provinciali

A seguito della nevicate e delle gelate che da ieri hanno interessato tutta la provincia senese, con picchi nelle zone della Valdichiana e Amiata, la Provincia di Siena ha lavorato incessantemente con i mezzi spargisale e spalaneve rendendo transitabili tutte le strade provinciali, mentre la polizia provinciale ha provveduto all’attività di prevenzione e controllo, intervenendo in molti casi in soccorso ad alcuni automobilisti.Sono state inoltre liberate le rampe di accesso al Pronto soccorso dell’Ospedale di Nottola e alcune strade comunali, nell’ottica della sussidiarietà tra Enti, quanto mai dovuta in questi casi.Il guasto di tre mezzi ha invece ritardato gli interventi in alcune zone e di questo ci scusiamo, tuttavia, al momento non si segnalano situazioni particolarmente critiche.Anche questa notte e domattina, per evitare possibili incidenti causati dalla formazione di ghiaccio nelle strade, i cantonieri e le oltre 30 ditte sotto contratto per il piano di prevenzione ghiaccio e neve della Provincia provvederanno a spargere sale nelle strade e a pulirla da eventuale neve.Il Presidente della Provincia Fabrizio Nepi ringrazia i dipendenti provinciali per lo straordinario sforzo profuso in questi giorni nonostante le tante difficoltà, sintomo di un attaccamento al lavoro e all’Ente ma soprattutto un’attenzione particolare alla sicurezza dei cittadini.Si raccomanda tuttavia molta attenzione e l'uso del veicolo solo per serie necessità. Se viene mantenuta una prudenziale condotta di guida le strade sono percorribili con le dovute precauzioni, ma vi preghiamo di non mettere in pericolo voi e gli altri automobilisti.