Allerta meteo: le indicazioni della Provincia di Siena

La Provincia di Siena informa che dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico –Idraulico Regionale, è stato emesso un bollettino meteo di Allerta Arancione per rischio neve in tutta la provincia di Siena già a partire dalla tarda serata di oggi, mercoledì 28 Febbraio e per la giornata di domani.Gli operai provinciali e le ditte incaricate cominceranno a spargere il sale già nel tardo pomeriggio e saranno operativi fino a quando sarà necessario.Inoltre, il Presidente della Provincia, per meglio coordinare, se necessario, gli interventi da avviare, ha attivato in via preventiva la Sala Operativa provinciale composta dalservizio strade, polizia provinciale e protezione civile, dandone comunicazione al Prefetto.La Sala Operativa della Protezione civile provinciale può essere contattata, ma solo per questioni urgenti e che riguardano la viabilità provinciale (non dei singoli comuni) al numero 0577-532609 o al numero 3351204391.A causa delle possibili nevicate e della probabile conseguente formazione di ghiaccio si invitano tutti gli automobilisti a• Non usare l’auto né mettersi in viaggio se non strettamente indispensabile• Utilizzare solo veicoli dotati di dispositivi invernali (gomme termiche o catene)• Prudenza alla guida• Agevolare il lavoro dei mezzi spazzaneve e spandisaleUlteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, accessibile a questo indirizzo: http://www.regione.toscana.it/allertameteo