Scuole chiuse il 1º marzo in sette comuni della Valdichiana Senese

Dopo l’allerta meteo di colore arancione della Regione Toscana per neve

Gli altri Comuni pronti ad allinearsi se dovesse innalzarsi il codice di allerta

Dopo l’emissione da parte della Regione Toscana dell’allerta meteo di colore arancione per neve, relativo anche all’area della Valdichiana Senese, sono ben sette i Comuni che hanno deciso di chiudere le proprie scuole giovedì 1 marzo.Si tratta di Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. Come nei giorni precedenti, la decisione è stata assunta dopo un'attenta consultazione che ha coinvolto tutte le Amministrazioni Comunali dell'area.Non hanno invece firmato l’ordinanza di chiusura i Sindaci di Cetona, San Casciano dei Bagni e Sarteano per i quali, d’altra parte, l’allerta meteo è di colore giallo indicativo, cioè, di fenomeni di minore intensità. Le Amministrazioni dei tre Comuni si dichiarano peraltro pronte ad aggiornare il proprio orientamento qualora dovesse essere innalzato il codice di allerta.