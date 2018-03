La Valdichiana Senese celebra la Festa della Donna 2018 con un ricco cartellone

Tante occasioni di dibattito e confronto ma anche spettacoli e proposte culturali

Primo appuntamento sabato 3 marzo a Montepulciano, si prosegue per tutto il mese

E’ sempre più ricco di appuntamenti di qualità il cartellone che il Centro Pari Opportunità, servizio associato dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, allestisce in occasione della Festa della Donna.Alle tradizionali occasioni di confronto e dibattito (che pure non mancano e che tengono alto il livello delle riflessioni sulla ricorrenza) si affiancano infatti, con frequenza crescente, eventi e proposte di carattere artistico e culturale, perfettamente in linea con le vocazioni dell’area.Il programma dell’edizione 2018 si estende per l’intero mese di marzo, interesserà, con diversi appuntamenti, tutti e dieci i Comuni dell’Unione e sarà soprattutto all’insegna della letteratura e dello spettacolo.Si inizia sabato 3 marzo, alle 17.00, a Montepulciano, presso la Scuola di lingue “Il Sasso” dove sarà presentato il libro “Ciliegie amare” alla presenza dell’autrice Liliana Nechita. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amica Donna con il patrocinio dell’Unione dei Comuni, sarà impreziosita dalla lettura di alcuni brani dell’opera da parte di Anna Ianunzio.Attraverso 199 lettere, il libro racconta il drammatico fenomeno migratorio delle donne e delle mamme rumene in Italia, esponendo anche le conseguenze che questo produce all’interno delle famiglie e gli aspetti sociali che ne conseguono, nella ricerca del lavoro o nelle possibilità di integrazione sociale.Mercoledì 7 marzo, alle 21.00, presso il Punto prestito libri di Bettolle, l’Associazione La Frontiera terrà un incontro su “Sibilla Aleramo e la lettera al femminile”. La scrittrice e poetessa, morta a Roma nel 1960, fu molto attiva nella lotta per il riconoscimento di pieni diritti alle donne e partecipò a movimenti per l’emancipazione femminile.Giovedì 8 marzo appuntamento-clou a Chiusi Stazione, alle 16.00, presso la saletta della CGIL dove si terrà un incontro pubblico sul tema “La voce delle donne”, a cura dell’AUSER e di SPI-CGIL.Nella stessa giornata, sempre a Chiusi, sarà concesso l’ingresso gratuito alle donne al Museo Civico – La città sotterranea (apertura ore 15.00 – 18.00) e al Museo Nazionale Etrusco (9.00 – 20.00).