Acquedotto dal Vivo: manutenzione martedì 6 marzo

Nuove Acque rende noto che martedì 6 marzo è in programma un intervento di manutenzione sull’acquedotto “Dal Vivo” da parte della società Acquedotto del Fiora spa.Per questo motivo, dalle 9.30 alle 18.00, si potranno verificare abbassamenti di pressione e fenomeni di torbidità a Sinalunga (frazioni di Scrofiano, Rigaiolo, Fontanella, Rigomagno, Santa Cristina, Palazzolo), Torrita di Siena (frazioni Montefollonico, Ciliano, Pantanelli di Sopra), Montepulciano (capoluogo, frazioni di Valiano, Abbadia, Gracciano, Ascianello, Stazione, S. Albino, Pianoia, Poggiardelli). Saranno interessati anche le zone rurali e i fontanelli pubblici di queste località, così come quelli di Chianciano, Monte San Savino e Lucignano.Il ritorno alla completa normalità è previsto per la giornata di mercoledì 7 marzo.