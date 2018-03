Fine settimana nella Valdichiana Senese all’insegna della Festa della Donna

Il cartellone “La Donna al Centro” raccoglie e coordina gli eventi

Spettacoli, occasioni di incontro e dibattito, ingresso gratuito ai musei

Intensissima serie di appuntamenti nel fine settimana per la Festa della Donna che, ormai tradizionalmente, la Valdichiana Senese ricorda per l’intero mese di marzo con eventi diffusi in tutti e dieci i Comuni dell’area.Il cartellone “La Donna al centro”, coordinato dal Centro Pari Opportunità, servizio associato dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, propone anzitutto l’ingresso gratuito per le donne ai Musei di Cetona, Montepulciano e Trequanda (sabato e domenica) e di Chianciano Terme e Pienza (domenica).Ampio spazio allo spettacolo con ben tre appuntamenti. Sabato 10, alle ore 21.00, al Teatro dei Georgofili Accalorati di San Casciano dei Bagni, va in scena “Elena e Lila”, omaggio a Elena Ferranti tramite pagine tratte da “L’amica geniale”.Domenica 11 alle ore 17.30, presso la Sala San Lazzaro di Piazze, Cetona, Maria Giulia Carnevalini, insieme ad altri attori e musicisti, propone “Musica Donna”, un viaggio attraverso la canzone declinata al femminile.Sempre alle 17.30 di domenica, al Teatro degli Arrischianti di Sarteano, divertente incontro con Marisa Miritello, autrice ed interprete di “Sta arrivando l’Apocalisse e non ho niente da mettermi”.Non mancano le occasioni di dibattito e confronto. Sabato, alle 17.00, presso la Sala S.S. Annunziata di Cetona, la nota giornalista RAI Tiziana Ferrario presenterà il proprio libro “Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne ai tempi di Trump”. Condurrà il dialogo Lorenza Foschini.Domenica 11, alle 11.15, sempre nella Sala S.Lazzaro di Piazze, sarà celebrato il 13° anniversario della fondazione dell’Associazione Diabetici Valdichiana Senese (A.Di.Va.Se.) con una relazione del Dott. Paolo Biagi sul tema “Il diabete, malattia di genere?”.Infine, alle 16.00, presso la sala dell’AUSER Poliziano, incontro pubblico sul tema “Il ruolo della donna nel lavoro e nel tempo” con letture di storie di vita, contributi del pubblico ed intermezzi musicali offerti dagli allievi dell’Istituto di Musica.