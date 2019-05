La lista Centrodestra per Radda incontra i cittadini

Sabato scorso, 18 maggio, la lista del Centrodestra per Radda in Chianti, supportata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia per le prossime elezioni amministrative, che candida a sindaco Donatella Santinelli, ha incontrato i cittadini."Forza Italia sostiene che la presenza di una lista di centrodestra a Radda abbia suscitato notevole clamore nel comune chiantigiano ed è emersa l’estrema difficoltà che incontrano i cittadini di centrodestra ad esprimere pubblicamente le proprie opinioni senza che questo susciti ostracismo nei loro confronti.L’incontro è stato costruttivo e l’accento si è posto, soprattutto, sulle problematiche economiche del territorio. Il Chianti, che per decenni è stato il fulcro di un’economia agricola e turistica della provincia di Siena, adesso, con la globalizzazione dei mercati, si deve confrontare con altre realtà estremamente competitive. Forza Italia sostiene che la lista di centrodestra abbia elaborato strategie di politica economica capaci di sopperire alle attuali difficoltà in cui versano i diversi settori produttivi del Comune di Radda.Dai candidati della lista è emersa la proposta di un nuovo progetto amministrativo più efficiente, con al centro i cittadini, le famiglie e l’attenzione ai bisogni di servizi, sicurezza e lavoro che sappia valorizzare il patrimonio esistente, avendone maggior cura e rilanciando l’immagine del territorio. Sono state indicate nuove tipologie di approccio politico al turismo, all’agricoltura e all’ambiente e si sono evidenziate le competenze dei candidati e la loro forte motivazione nel dare origine ad un cambiamento in positivo delle politiche comunali, ormai obsolete ed inefficaci ad affrontare le sfide del nuovo millennio".