Comuni di Radda e Gaiole, in pensione il segretario comunale Lorenza Faleri

I Comuni di Radda e Gaiole in Chianti perdono un pezzo importante della loro struttura organizzativa per il pensionamento, dal 1 settembre prossimo, della dottoressa Lorenza Faleri che dal 1979 ha svolto il ruolo di segretario comunale a Radda in Chianti e dal 1999 anche a Gaiole in Chianti.



Originaria di Certaldo, si è laureata nel 1978 in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze ed ha successivamente frequentato il corso di studi per aspiranti segretari comunali istituito dal Ministero dell’Interno conseguendo l’anno successivo, il relativo diploma di abilitazione.



A Radda in Chianti ha conosciuto le Amministrazioni guidate da Giorgio Bianchi, Raffaele Susini, Luisa Zambon, Alessandro Aterini e Pier Paolo Mugnaini mentre a Gaiole in Chianti quelle dei sindaci Paolo Morini, Claudio Parigi e Michele Pescini.



Ha inoltre collaborato quale membro del Nucleo di Valutazione, con i Comuni di Barberino Val d’Elsa e Monteriggioni oltre che rivestire l’incarico di Cancelliere presso l’Ufficio del Giudice Conciliatore del Comune di Radda in Chianti dal 1980 al 1985.



"Persona di grande e riconosciuta professionalità - scrivono le Amministrazioni comunali -, ha gestito con autorevolezza il suo ruolo in tutte le complesse vicende che hanno interessato, negli ultimi quaranta anni, il territorio chiantigiano; i dipendenti dei due Comuni perdono con la dottoressassa Faleri, un sicuro punto di riferimento ed una persona che, con pacatezza ed intelligenza, ha sempre saputo indirizzare, consigliare, rassicurare non solo gli Uffici, ma tutti i cittadini che a lei si sono rivolti con fiducia per i piu’ disparati problemi e di cui si è sempre fatta carico in prima persona.

Si apre adesso una nuova fase, non facile da gestire, data la difficoltà di reperimento di tali figure professionali anche a seguito delle ultime riforme della P.A."