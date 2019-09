Attorno alle 15 di oggi, lunedì 16 settembre, una 59enne canadese in vacanza in provincia di Siena, a bordo di una Vespa 50 presa a noleggio, viaggiando sulla SS222 è andata fuori strada tra Castellina e Radda in Chianti al km 42.La donna, che si è seriamente infortunata alla gamba sinistra, è stata dapprima soccorsa dai Carabinieri della Stazione di Radda e poi dai sanitari del 118, fino all'arrivo di Pegaso che l'ha trasportata alle Scotte.