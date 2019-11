Muore durante battuta di caccia colpito per sbaglio dal cugino

Attorno alle 12.30 di oggi, sabato 30 novembre, nel territorio comunale di Radda in Chianti, un 65enne è rimasto ucciso da un colpo di fucile sparato per sbaglio da un cugino durante una battuta di caccia.Con la squadra in postazione, all'arrivo di un cinghiale, uno dei cacciatori, un 72enne, ha esploso due colpi all'indirizzo di un cinghale mancando la preda. Il primo colpo è andato a vuoto mentre il secondo ha colpito il cugino alla gamba, recidendo l'arteria femorale.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso Pegaso, ma i tentativi di rianimare l'uomo sono risultati inutili. Intervenuti anche i Carabinieri di Poggibonsi per ricostruire l'accaduto e i Vigili del Fuoco.