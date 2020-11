Radda in Chianti, manutenzione programmata di AdF

Venerdì 20 novembre serie di interventi per l’installazione di misuratori a tecnologia avanzata (con telelettura) e adeguamento degli allacciamenti

A Radda in Chianti sono in programma una serie di manutenzioni per l’installazione di misuratori a tecnologia avanzata (con telelettura) e adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge. I lavori comporteranno necessariamente la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua.Venerdì 20 novembre questi i lavori in programma e gli orari e le zone interessate dalla temporanea sospensione dell’erogazione di acqua:dalle 8.30 alle 10.30 località La Croce;dalle 10.30 alle 12 via delle Ginestre;dalle 11.30 alle 13.30 via I Maggio, circonvallazione Santa Maria, località Lama dei Frati.