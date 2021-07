''Al Cinema con Gusto'' in tour: giovedì 29 luglio tappa a Castello d’Albola (Radda in Chianti)

Il format ideato da Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi arriva nel cuore del Chianti Classico con la proiezione tra i vigneti di un film cult come “Pane e Tulipani” di Silvio Soldini

Continua il tour di “Al Cinema con Gusto” nelle location più suggestive della Toscana, per allestire proiezioni cinematografiche d’eccezione, all’aperto e sotto le stelle dell’estate 2021.Dopo le ormai consolidate serate organizzate alle Terme Antica Querciolaia di Rapolano Terme e a Rocca di Montemassi in Maremma, giovedì 29 luglio il format ideato da Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi farà l’esordio a Castello d’Albola, a Radda in Chianti, nel cuore del Chianti Classico.Per l’occasione sarà rispolverata una pellicola cult come “Pane e tulipani”, film del 2000 di Silvio Soldini che immerge in una Venezia d’altri tempi: sul filo delle emozioni, vedremo consumarsi la deliziosa storia d’amore tra i due protagonisti Licia Maglietta e Bruno Ganz, in un’interpretazione intima e delicata, che fa sognare ad occhi aperti.“Da alcuni anni portiamo avanti l’idea di allestire serate di proiezioni cinematografiche in set d’eccezione – spiegano Pellicci e Bianciardi - e grazie alla sinergia e collaborazione trovata in Alessandro Gallo, Direttore di Castello d’Albola e Rocca di Montemassi, arriviamo anche nel cuore del Chianti Classico. Una location da sogno che animerà una serata dove il gusto è protagonista, con gli assaggi di prodotti genuini del territorio e la degustazione delle prestigiose etichette dell’azienda. La possibilità di unire gusto e cinema all’aria aperta, in quest’estate così particolare, si sta rilevando ancora più apprezzata dal nostro pubblico, il quale potrà vivere un’altra esperienza suggestiva, considerato il palcoscenico naturale offerto dai vigneti tra i più alti dell’intera denominazione del Gallo Nero”.La serata prenderà il via alle 19.30 con la cena allestita nell’oliveta e apparecchiata dallo chef della casa, Alessandro Chiesa. Ai formaggi e ai salumi spazio alle interpretazioni di Alfredo Lapini, per divertirsi a comporre il proprio abbinamento preferito con i vini.Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: per farlo basta chiamare il numero di telefono 0564-738019 o scrivere una mail a info@albola.it . Il costo della serata (cena+cinema) è di 30 euro. L’evento si svolgerà in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole vigenti di distanziamento sociale per le normative Covid-19.