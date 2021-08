49enne trasportato alle Scotte in condizioni critiche a seguito incidente tra moto e auto

Un grave incidente stradale è avvenuto dopo le 10 di questa mattina, mercoledì 4 agosto, sulla strada provinciale 2 bis nel comune di Radda in Chianti.Nell'incidente che ha coinvolto una moto ed un'autovettura, è rimasto ferito in modo gravissimo un 49enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 dell'Asl Toscana sud est, la Misericordia di Gaiole in Chianti, l'elisoccorso Pegaso 3. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per procedere all'accertamento della dinamica del sinistro.