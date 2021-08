Tragico incidente sulla strada regionale 429, a Radda in Chianti. Poco prima delle 18 di oggi, domenica 22 agosto, a seguito di una chiamata al 118, i sanitari dell'Asl Toscana sud est sono intervenuti per soccorrere un 32enne che si trovava a bordo di una moto finita fuori strada. I sanitari intervenuti non hanno potuto purtroppo fare altro che constatare il decesso del motociclista.