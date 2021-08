Attorno alle 22.30 di ieri, mercoledì 25 agosto, i Vigili del Fuoco del comando di Siena sono stati allertati sera per un'anziana donna dispersa a Radda in Chianti.Dopo 4 ore di ricerche, attorno alle 2.30 la donna è stata ritrovata in vita ed in buone condizioni dal personale intervenuto e da alcuni volontari ed è stata poi affidata ai sanitari del 118 per le valutazioni del caso.