I giovani di Radicofani fondano un’associazione culturale

Il 3 di agosto il primo appuntamento al giardino della Posta medicea di Radicofani

Un gruppo di ragazzi di Radicofani ha deciso di creare l’associazione Pyramid. Nel nome della piramide che si trova all’interno del Bosco Isabella, parte integrante di un percorso esoterico, i giovani hanno pensato a questo nuovo strumento per organizzare eventi musicali e culturali, far conoscere e valorizzare il territorio. Ma si occuperanno anche della pulizia degli spazi pubblici, del verde. Adotteranno qualche angolo del centro storico, cercando anche di supportare le altre associazioni del paese per migliorare gli eventi che già sono stati creati. Il primo evento in programma è “DJ’s for life” venerdì 3 agosto, nel giardino della Posta medicea di Radicofani. Si alterneranno dj locali e sarà presente uno stand di raccolta fondi per il canile dell’associazione Enpa di Campiglia d Orcia. Ecco un prima dimostrazione di come si possa unire divertimento, beneficenza e come già rimarcato valorizzazione del territorio.Il direttivo sarà composto dal Edoardo Meloni (presidente), Cristiano Mucciarelli (vice presidente), Francesca Rossetti (segretario ), Ygor Del Grasso (cassiere), Maurizio Aggravi (consigliere), Alessandro Bernardini (consigliere), Ludovica Beccari (consigliere), Aurora Vestri (consigliere), Michele Perugini (consigliere). L’età media di questo gruppo dirigente è molto bassa: tra tutti non arrivano a 22 anni. “Crediamo fortemente di riuscire – osserva il presidente Meloni - ad aumentare la partecipazione attiva dei giovani di Radicofani”. Questo centro è già attivo, grazie alla presenza diverse associazioni, eppure i giovani cercano un salto di qualità nelle proposte, nelle modalità di coinvolgimento. “È un tentativo da compiere – osserva il sindaco Francesco Fabbrizzi – per questo abbiamo subito dato un supporto a questa iniziativa. Il patrimonio storico e artistico, lo stile di vita, la biodiversità offerti dal territorio comunale meritano lo sviluppo di strategie nuove, per restituire all’esterno, ancora meglio, il nostro valore”. Intanto i giovani della nuova associazione ringraziano l’amministrazione comunale per l’ascolto e l’appoggio finora dimostrati.