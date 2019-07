Festa medievale a Contignano, in Val dâ€™Orcia

Appuntamento sabato 6 e domenica 7 luglio

Approccio storico: un convegno e cene nell’antico castello

Torna a Contignano, in piena Val d’Orcia, l’appuntamento con la Festa medievale organizzata dalla Proloco e dalla Contrada del paese, con il patrocinio del Comune di Radicofani. Il programma prevede due interessanti giornate, tra sabato 6 e domenica 7 luglio.Sabato (ore 18) si comincia con il convegno dal titolo Cristianesimo ed Islam, analisi storica di un rapporto difficile con Fabio Marco Fabbri, dell’istituto Pushkin di Mosca. Dalle 20 inizia l’atteso banchetto medievale nella piazza centrale dell’antico castello (prezzo, con omaggio, 30 euro).Domenica 7 luglio si comincia nel pomeriggio (ore 17) con una gara di tiro con l’arco e i giochi popolari di un tempo. Quindi (ore 18) ci sarà l’esibizione della Compagnia sbandieratori e musici di Città della Pieve. Dalle ore 20 è prevista una cena a buffet con piatti di ispirazione medievale, sempre nella piazza del castello.Durante le due serate le cene saranno allietate dagli Acrobati del borgo, in uno spettacolo che concentra giullarate, buffonate, giocoleria, acrobazie, grazie ad artisti che riusciranno a coinvolgere il pubblico. Cercando di rivivere un’altra epoca si rende giustizia a un abitato, il nucleo storico di Contignano, sopra il quale si erge possente la Torre del Fortilizio, adibito oggi a dimora signorile, un tempo roccaforte di un grande complesso difensivo e residenziale. Contignano è stata protagonista di vicende incredibili come la rivolta contro i Salimbeni e la sottomissione volontaria a Siena, nel 1409, che consentì alla piccola comunità di godere dello status di Comune fino al 1778.Per informazioni: www.prolococontongnano.it , telefono 057852062.