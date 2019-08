Radicofani, i ''Giorni di Ghino'' continuano con Nello Salza e varie iniziative

Il festival che anima Radicofani e Contignano: gli appuntamenti dal 12 agosto



Continua a ritmi serrati il cartellone dei “Giorni di Ghino”. Lunedì 12 agosto (ore 18,30) ci sarà la presentazione del volume di Chiara Varisco I Cavalieri di Santo Stefano nella sala del Consiglio comunale. Si tratta di uno spaccato frutto di una lunga ricerca nell’Amiata grossetana e nel territorio della Val d’Orcia su quell’Ordine cavalleresco voluto dai Medici che ha dato lustro all’intera Toscana e creato una rete di commende. Più tardi (ore 21) il concerto-tributo dedicato a Fabrizio De André dal titolo La buona novella, con i Carta Canta e la corale di Arcidosso, a vent’anni dalla morte del grande artista (ore 21, piazza Ghino di Tacco). La serata prevede la collaborazione tra la corale Giuseppe Verdi e il quartetto musicale specializzato nel cantautorato italiano, con particolare attenzione alla musica di Fabrizio De André. In questo progetto viene coinvolta anche la compagnia teatrale "Né arte né parte", in particolare le figure di Mario e Irene Malinverno per le parti narrative, con la collaborazione di Alessio Magnani, profondo conoscitore della figura di De André.



Martedì 13 (ore 21,15) la banda di Radicofani, con secoli di storia alle spalle, tiene il suo consueto, annuale concerto di mezzo agosto in piazza San Pietro. Previste sonorità antiche e moderne, in un momento di “vera” storia paesana.



Mercoledì 14 agosto (ore 21,45) l’atteso concerto del gruppo Nello Salza Ensemble, con una “tromba da Oscar” in piazza San Pietro (ingresso libero). Lo spettacolo musicale esclusivo, offerto da tutte le associazioni del luogo, consente a Nello Salza, in veste di protagonista, di ripercorrere le più affascinanti musiche di Morricone e dei suoi colleghi compositori che hanno segnato la storia del cinema, della televisione e del musical italiani. Nello Salza è un trombettista stimato soprattutto per aver suonato in colonne sonore scritte da grandissimi compositori come Ennio Morricone e Nicola Piovani. La sua carriera inizia suonando al San Carlo di Napoli e al Teatro dell’Opera di Roma. Ha suonato in duecentocinquanta colonne sonore di film internazionali con Ennio Morricone ed ha inciso oltre quattrocento colonne sonore come tromba solista. Ha suonato inoltre con altri artisti del calibro di Nicola Piovani, Luis Bacalov, Riz Ortolani e come tromba solista in film leggendari come: La Vita è Bella, Nuovo cinema Paradiso, La leggenda del Pianista sull’Oceano, Gli intoccabili, C’era una volta in America, The Hateful Eight. È conosciuto al livello internazionale come “la tromba del cinema italiano” essendo stato protagonista dei più grandi temi spesso per lui composti da celebri artisti. Ha vinto due premi Oscar con La Vita è Bella e con The Hateful Eight e vari concorsi presso le maggiori istituzioni musicali e per l’insegnamento nei conservatori. Importanti sono le sue collaborazioni con altri grandi artisti: Baglioni, Mina, Zucchero, Max Gazzè, Modugno, Pavarotti, Bocelli.



Per informazioni, pagina Facebook e sito internet del Comune di Radicofani, mail: ass.cultura@comune.radicofani.si.it.