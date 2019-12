Radicofani: Babbo Natale consegna i regali in piazza San Pietro. E dal 26 dicembre, il presepe vivente a Contignano

Sono in pieno svolgimento gli eventi natalizi di Radicofani. Martedì 24 nel centro storico si accendono le fiaccole (20,30) poi Babbo Natale consegnerà i regali (21,30) in piazza San Pietro, grazie alla proloco, in attesa della santa messa (ore 23,30). Nello stesso giorno a Contignano (ore 16,30) è prevista una proiezione di film per bambini, seguita dall’arrivo di Babbo Natale (ore 18) e dall’accensione delle fiaccole, a cura del Comitato civico Il Poggetto. Mercoledì 25 (ore 21) la proloco di Radicofani dà il via al gioco del panforte, nella sala comunale di piazza Garibaldi. Giovedì 26 a Contignano (dalle 16,30 alle 18,30) torna la celebre rappresentazione del Presepe vivente, che trasforma l’antico castello in un presepe tra musiche, fiaccole e candele. Una settantina i figuranti, che interpretano vari personaggi: dalle filatrici ai fabbri, dai falegnami agli altri mestieri antichi. In serata (ore 21) un torneo di briscola nella sala comunale di Radicofani. In contemporanea, ma a Contignano, si gioca al panforte nella sala della proloco.Sabato 28 musica dal vivo al circolo Acli con i “Principi di Galles” (ore 21). L’indomani, domenica 29 (dalle ore 10) “Botteghe aperte”: apertura di negozi e degustazioni, prodotti locali, a cura del Centro commerciale naturale. In chiusura della giornata (ore 20,30), l’animazione per bambini di Ciccialsugo nella sala comunale di piazza Garibaldi. Lo stesso giorno, Contignano ripropone il Presepe vivente (dalle ore 16,30 alle 18,30), questa volta con l’aggiunta degli zampognari. Venerdì 3 gennaio nuovo torneo di briscola nella sala comunale di Radicofani (ore 21), organizzato dalla proloco. Un’alternativa, nella frazione Contignano, è rappresentata dal gioco del panforte (ore 21, sala proloco). Sabato 4 gennaio (ore 21,15) la compagnia teatrale Mald’estro presenta “Al villino della sora Gustava” al teatro comunale Costantini.Domenica 5 gennaio grazie alla proloco, la Befana arriva nelle case dei bambini di Radicofani (ore 21). Sarà anche l’ultima occasione per assistere alla rievocazione del Presepe vivente (stesso orario: 16,30 – 18,30) con i Re Magi nel centro storico di Contignano dove, lunedì 6 (ore 17), la Befana farà un nuovo viaggio, andando a trovare i più piccoli. A Radicofani, invece (ore 18) è prevista la tombola con cesti alimentari al teatro comunale Costantini e, a seguire, la premiazione del concorso dei presepi delle Contrade, al teatro Costantini. Immancabile il gioco del panforte alla sala comunale (ore 21), a chiusura del cartellone di eventi.