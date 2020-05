''Mare di grano'', il film ambientato a Radicofani mercoledì 20 maggio su Rai 2

Come set è stato usato persino il palazzo comunale di Radicofani nel film “Mare di grano” che andrà in onda mercoledì 20 maggio, su Rai 2, in seconda serata (intorno alle 23.30). Ambientato in Val d’Orcia e in provincia di Siena, gran parte delle immagini sono state in realtà girate a Radicofani, nel centro storico come nel municipio. «Una bella esperienza – è il commento del sindaco Francesco Fabbrizzi – e una grande occasione per Radicofani. Paesaggi particolari, un borgo suggestivo, le grandi fortificazioni del passato ci rendono una location ideale per il cinema. Fa piacere che la Rai abbia deciso di mandare in onda il film, pubblicizzato in questi giorni con uno spot. Ancora conservo le foto scattate con alcuni attori, come Paolo Hendel e Ornella Muti, nelle stanze comunali. Ringrazio il regista Fabrizio Guarducci per averci scelto e per la qualità del suo lavoro, che valorizza il nostrro territorio».Ambientato nella Toscana del terzo millennio, il film racconta la storia del piccolo Adam, alla ricerca dei genitori, che a un certo punto incontra i coetanei Adriana e Martino e si mette in viaggio verso il mare: l'inizio di una nuova avventura. La regia è di Fabrizio Guarducci, gli interpreti: Ornella Muti, Sebastiano Somma, Paolo Hendel, Giacomo Valenti, Simona Borioni, Sergio Forconi, Alessandro Paci, Donatella Pompadour, Gabriele Pascali. Per alcune settimane, nell’estate del 2016, la troupe si è insediata a Radicofani, alimentando la curiosità e l’orgoglio dei residenti. Non è la prima volta che il borgo, dominato dalla rocca, celebre per le gesta di Ghino di Tacco, ospita delle riprese. Basti ricordare un lungometraggio che ha avuto una certa eco, “La scuola più bella del mondo”, del 2014, oltre a documentari (celebre quello Rai sui castelli del senese) e spot televisivi.