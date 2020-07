I giorno di Ghino: sabato 25 luglio al via gli spettacoli a Radicofani e Contignano

Nel nome di Ghino di Tacco, torna il cartellone di eventi culturali a Radicofani e Contignano. Dal 25 al 29 luglio l’associazione culturale Effetti è impegnata nel “Musicampus Valdorcia 2020”, che per il pubblico si tradurrà in un concertino con dedica a sorpresa a Radicofani martedì 28 luglio (ore 21,30) in piazza Anita Garibaldi. Sabato 1 agosto, la compagnia Mald’Estro presenta a Contignano (ore 21,30), nella piazza della Torre, “Le beffe del Decamerone”. Nello stesso giorno, viene inaugurata al palazzo comunale di Radicofani la mostra fotografica “Extra” di Stefano Vigni, dedicata alla Val d’Orcia e alle Crete senesi, visibile nella sala comunale di via Garibaldi ogni giorno (ore 14-17, e 20-22). L’indomani, domenica 2 agosto è in programma un workshop fotografico con lo stesso Vigni (per prenotazioni: 338 52832356). In serata un altro spettacolo della compagnia Mald’Estro, di e con Alessandro Calonaci, questa volta a Radicofani: “Sogno di una notte di mezza estate” di Boccaccio, tratto da William Shakespeare, nel suggestivo contesto del giardino romantico-esoterico Bosco Isabella. Martedì 4 agosto torna un artista di grande livello: Enrico Fink e i solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo, ovvero Luca Baldini (basso) e Massimo Ferri (chitarra, bouzouki). Insieme presentano “Simchà. Una festa ebraica”: riti, danze e poesia della tradizione ebrea italiana.Sabato 8 agosto è la volta di un concerto-tributo dedicato a Battisti e Dalla (ore 21,30) nella piazza della Torre di Contignano. Martedì 11 agosto (ore 21,30) la presentazione del libro “Elogio dei cavalieri Templari” di Carmine di Giuseppe, nella chiesa di Sant’Agata. In serata (ore 21,30) i Synthagma Project in concerto al giardino romantico esoterico “Bosco Isabella”: musiche antiche e composizioni originali suonate e processate attraverso l’elettronica, per sonorità completamente nuove. Mercoledì 12 agosto un tributo a Mina (concerto ore 21,30) è in programma nella piazzetta del Teatro, seguito giovedì 13, in piazza Vittorio Tassi, da un altro concerto, questa volta dedicato ai Blues Brothers. Sabato 15 agosto la residenza teatrale di Angela Malfitano propone il suo consueto spettacolo, frutto dei laboratori di residenza (appuntamento ore 21,30 al Bosco Isabella). Domenica 18 agosto il festival della Via Francigena offre, a Radicofani, una escursione in e-bike (dalle ore 9) e un concerto dei Flame Project (ore 21, in piazza Anita Garibaldi). Infine, da sabato 22 a giovedì 27 agosto uno stage di danze popolari a Contignano.“Il Comune di Radicofani – commenta il sindaco Francesco Fabbrizzi – ha compiuto un grande sforzo per proporre un calendario di iniziative, nonostante le immaginabili difficoltà. Abbiamo voluto dare un segno a residenti e visitatori della voglia di andare avanti, senza rinunciare alla bellezza e alla cultura”. Ovviamente, gli spettacoli osserveranno le norme e i protocolli vigenti, che richiedono il distanziamento del pubblico a sedere e la prenotazione obbligatoria, telefonando ai numeri 345 6207013 (Radicofani) e 057852602 (Contignano). Tutti gli spettacolo sono gratuiti. Per informazioni: www.comune.radicofani.si.it