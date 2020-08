''Simchà'': a Radicofani riti e danze ebraiche con Enrico Fink e l’Orchestra multietnica di Arezzo

Martedì 4 Agosto, al Festival di Ghino, arriva un ospite particolarmente atteso: Enrico Fink con i solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo, ovvero Luca Baldini (basso) e Massimo Ferri (chitarra, bouzouki). Il gruppo darà vita a “Simchà”, ovvero una tipica festa ebraica tra musica, riti, danze e poesia. L’appuntamento è alle ore 21 nella piazzetta del Teatro, l’antica piazza Giudea (ingresso gratuito). È uno spettacolo di grande coerenza, organizzato dal Comune in collaborazione con la Rete toscana ebraica in quello che era il cuore del ghetto di Radicofani.Enrico Fink, da anni una delle voci principali del mondo ebraico italiano, insieme al nucleo storico dell’Orchestra multietnica di Arezzo racconta da tempo l’Italia delle mille culture, delle minoranze e delle differenze, propone in una veste trascinante e coinvolgente i canti italiani per le feste ebraiche, canti che raccontano una lunga storia di interazione e scambio con le tradizioni popolari e colte italiane ma che mantengono un'identità e un carattere tutto loro. Il concerto passa dalle musiche per il rito alle danze di festeggiamento, dai processionali per l’arrivo del corteo nuziale ad antichi poemi rinascimentali entrati nel ricco repertorio della tradizione ebraica italiana. Lo spettacolo, in osservanza delle normative anti Covid-19, prevede posti limitati e distanziati, e richiede la prenotazione, come per tutti gli altri eventi del festival di Ghino.Questi i riferimenti telefonici: 345 6207013 (Radicofani) e 057852602 (Contignano). Per le informazioni: www.comune.radicofani.si.it