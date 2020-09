A Radicofani tutto pronto per la riorganizzazione del sistema di raccolta con i nuovi cassonetti 'intelligenti' ad accesso controllato

In programma tre incontri pubblici con i cittadini. In arrivo per posta la lettera con tutte le indicazioni per ritirare la 6Card

L’Amministrazione comunale di Radicofani, in collaborazione con Sei Toscana, dà avvio a una importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Nelle prossime settimane verranno sostituiti gli attuali cassonetti stradali con contenitori ad accesso controllato, dotati di sistemi informatizzati che, a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, permetteranno di calibrare la tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata.L’obiettivo della riorganizzazione è quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al recupero dei materiali. Inoltre, l’installazione dei nuovi contenitori ad accesso controllato permetterà un miglior monitoraggio dei comportamenti degli utenti, scoraggiando i conferimenti impropri da parte di utenze non abilitate all’utilizzo.Le postazioni saranno complete delle quattro principali tipologie di contenitori di raccolta (organico, carta, multimateriale, indifferenziato) per agevolare il corretto conferimento e differenziazione del rifiuto da parte degli utenti.In questi giorni è in arrivo per posta a casa di tutti i cittadini la lettera con le istruzioni per il ritiro della 6card e le indicazioni per la partecipazione agli incontri pubblici. Gli incontri si svolgeranno lunedì 28 settembre e mercoledì 30, alle 21 presso il Teatro Comunale a Radicofani; e giovedì 5 ottobre, alle 21 presso il Centro PAAS a Contignano (ex Scuole elementari). Vista l’emergenza Covid, per il rispetto della normativa sul distanziamento saranno ammesse massimo quaranta persone per ciascun incontro.