La Sp 96 di Contignano riapre al traffico veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia

L’ordinanza di riapertura a partire dalle ore 17 di venerdì 23 luglio

Sarà riaperta al traffico veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle ore 17 di venerdì 23 luglio, la Sp 96 di Contignano.La strada, su cui era stato disposto il senso unico alternato, è rimasta chiusa per tre giorni per consentire un intervento di ripristino del movimento franoso che ha interessato il piano viabile e la scarpata a valle della sede stradale, nel comune di Radicofani. L’intervento ha previsto la realizzazione di 2 attraversamenti stradali interrati per la regimazione delle acque, nonché la demolizione e realizzazione del rilevato e della pavimentazione stradale. Rimane il limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra le progressive km 8+400 e km 8+600 fino ad ultimazione dei lavori di asfaltatura.