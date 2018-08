''De' Soda Sisters'', musica popolare italiana e agrifolk a Radicondoli

Venerdì 24 agosto alle 21.30 a Radicondoli, per ''Agriteca in piazza'', concerto in piazza Matteotti delle ''De' Soda Sisters'', musica popolare italiana e agrifolk.Il gruppo è formato da: Benedetta Pallesi, Veronica Bigontina e Lisa Santinelli ed il nome è un ironico omaggio proprio a ciò che caratterizza Rosignano Solvay: il bicarbonato e le sue spiagge bianche.Il gruppo, tutto al femminile, che vede unione di modi di fare e di dire della provincia di Livorno e di quella di Firenze, predilige spazi scenici contenuti per stringersi al pubblico e farlo sentire parte integrante del concerto.Musica da strada che si fa largo fra piazze, piazzette, vicoli stretti e balere arredate con tavoli e candele. Da qui parte il loro vasto repertorio di vecchie canzoni anarchiche e popolari, appartenenti alla tradizione toscana e del sud Italia. Stornelli da osteria, filastrocche rivoltose, serenate d’amore, canti di lotta e melodie del passato. Le Dè Soda Sisters conquistano il pubblico per la loro semplicità e la squisita naturalezza della loro musica. Una chitarra, un mandolino, una cigar box, le voci e strumenti percussivi ricavati da cucchiai, grattugie e tamburelli.Nel 2015 hanno il piacere di esibirsi al Teatro del Sale a Firenze, a Milano Alla Casa Brancaleone, alla Biofficina, alla Libreria Baravaj, al PianoTerra, a Taranta Peligna al Festival Taranta in Strada, alla Notte delle Candele a Vallerano in Lazio, al Festival Kuminda a Parma. Partecipano per la seconda volta a MERCANTIA, 28° Festival Internazionale del Teatro di Strada a Certaldo e hanno l’onore di aprire il concerto di Teresa De Sio al Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo al Festival della Resistenza “Fino al cuore della rivolta”. Nel 2016 si esibiscono in occasione della Festa della Lega di Cultura di Piadena, a Torino in Cavallerizza Reale. Ad aprile 2016 Vincono il Primo Premio Oltreterra Folkontest grazie al quale il 21 agosto 2016 si esibiscono ad Asciano (Si) Altraterra Festival di Musica Popolare. Nel novembre-dicembre 2016 hanno il piacere di accompagnare la delegazione volterrana del Comitato Gemellaggi in Francia a Mende per la Semaine Toscane – Settimana Toscana durante la quale si esibiscono all’ Espace des Anges. A maggio 2017 hanno l’onore di partecipare allo Zoa Festival in Austria. Il 27 gennaio 2018 Vincono il Premio Cantautorato 2018 al Premio Roberto Rizzini (pari merito con Giulio Deboni) Associazione Bogon a Verona, esibendosi con un pezzo originale scritto a 6 mani (quelli di Benedetta, Lisa e Veronica) che parla di Rosignano Solvay: “De’ Soda City (ovvero Vai Vai Vai o La Ballata di Rosignano)”''Agriteca in piazza": info 3397948415Punto Informazioni Turistiche RadicondoliMuseo “Le Energie del Territorio”Via T. Gazzei 253030 Radicondoli (Si)0577 790800turismo@radicondolinet.itmuseo.energie@libero.it