A Radicondoli ''Armonie in collina'', dalla Toscana all’Emilia Romagna

Sabato 15 dicembre alle ore 18, presso la chiesa della Collegiata dei SS Simone e Giuda di Radicondoli, si terrà la rassegna ''Armonia in collina'', dalla Toscana all'Emilia Romagna presentata dall'associazione culturale teatrale Rabel.In questa seconda edizione della rassegna, di nota in nota, di cultura in cultura, Radicondoli nella bellezza della natura toscana dà appuntamento musicale ad un’altra meravigliosa regione, l’Emilia Romagna.Partecipano alla rassegna il coro “Radiconventomusica” di Radicondoli, direttore Antonio Morelli, il coro “Vox Canora Ensemble Vocale” di Parma, direttore Monica Lodesani e il coro “Francesco Bianciardi” di Casole d’Elsa, direttore Maurizio Cabibbo.L'evento è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Randicondoli ad ingresso gratuito.Per informazioni 3288021113.