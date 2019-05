''Anima blu'', spettacolo teatrale a Belforte

L’Associazione teatrale Rabel presenta, sabato 4 maggio alle 21.15 presso la sala polivalente di Belforte (Radicondoli), lo spettacole teatrale "Anima blu'', in collaborazione con il Circolo Arci di Belforte.Gli autori, alimentati dalle immagini ricche di suggestioni di Chagall pittore, hanno tessuto trama e ordito fino a costruire una piccola storia. Si sono immersi nel suo mondo iconografico per farne emergere un racconto che ha dato tempo e sviluppo alla pittura.L'incontro tra i corpi dei due attori e le immagini pittoriche avviene all'interno di un dispositivo scenografico che consente la realizzazione di figure ibride tra il reale e il fantastico.La videoproiezione è un terzo attore che dialoga con i corpi veri e crea suggestioni visive riuscendo a coniugare i due piani.Produzione Tam TeatromusicaIdeazione: Michele Sambin, Flavia BussolottoCon: Flavia Bussolotto, Marco TizianelMusiche: Enzo Earpentieri, Kole Laca, Michele SambinVideo Animazione: Raffaella RiviRegia, Immagini e Scene: Michele SambinCostumi e Foto: Claudia FabrisIngresso 8,00 Euro - Ridotto (bambini, over 65 e soci Rabèl) 6,00 EuroIngresso gratuito per ragazzi fino a 25 anniInformazioni e prenotazioni: 328 8021113compagniarabel@gmail.com