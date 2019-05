''Radicondoli è tua'', presentata la lista civica di Marco Giordano

Martedì 7 maggio il candidato a sindaco per il Comune di Radicondoli, Marco Giordano, e la sua lista civica “Radicondoli è tua” hanno tenuto un incontro pubblico per presentare il loro Programma elettorale e i candidati stessi alla popolazione.L’incontro si è tenuto alle ore 2 presso il Palazzo Bizzarrini di Radicondoli, a cui seguirà nella settimana prossima (martedì 14 maggio) un ulteriore incontro che stavolta si svolgerà presso il Circolo Arci di Belforte (frazione radicondolese) sempre alle ore 21.00."I temi trattati sono stati molteplici - spiega la lista civica -, gli stessi candidati esprimono la loro difficoltà nel riassumere un programma così vasto da aver suscitato stima e apprezzamento da parte del consigliere TAR dell’Emilia-Romagna Ugo De Carlo. Lo stesso infatti non solo è stato per il gruppo un'importante figura di confronto e prenderà parte al prossimo incontro di Belforte ma, nel caso Marco Giordano dovesse essere eletto sindaco, ha espresso la propria intenzione a fornire ancora più sostegno da assessore oltre che come consulente esterno.All’incontro sono stati presenti anche Monia Baldacci Balsamello, fedele mediatrice di Marco Giordano, e la fotogiornalista professionista Alessia Bruchi. Tra i punti più singolari del Programma elettorale che sono stati trattati durante la serata troviamo progetti con figure di spessore a livello internazionale come l’attore, autore e regista Giovanni Guidelli, interessato a realizzare un cortometraggio all’interno del Comune di Radicondoli, e lo scultore Kan Yasuda, celebre per le sue opere in marmo e bronzo che potrebbero recuperare e valorizzare alcuni sentieri del territorio comunale; ancora vi sono la dotazione in forma gratuita a ciascuna famiglia residente di una caldaia che possa riscattare il disagio sviluppatosi con quattro anni di messa in opera dell’impianto di teleriscaldamento (i candidati inoltre intendono ultimare questi lavori non ancora del tutto completati), la riqualificazione di immobili presenti sul territorio attraverso diverse iniziative (tra le quali riqualificare il monastero agostiniano di Santa Caterina delle Ruote come RSA), agevolazioni sui tributi per sostenere le attività commerciali esistenti e possibili e potenziali investitori e molto altro ancora.Per ottenere una copia del Programma, maggiori informazioni sui candidati e chiarimenti di vario tipo, la lista civica invita gli interessati a partecipare ai prossimi incontri (a breve ne saranno comunicati anche di nuovi), a consultare la pagina Facebook Marco Giordano Candidato a Sindaco - Lista Civica "Radicondoli è tua" , o scrivere all’indirizzo e-mail mgiordano.radi@libero.it.