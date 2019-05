''‘Energie per Radicondoli'', chiude la campagna elettorale con gli ultimi incontri con i cittadini

La lista civica ‘Energie per Radicondoli’ conclude oggi, alle ore 18.30 in piazza Matteotti a Radicondoli e alle 21 presso il Circolo Arci di Belforte, il piano di incontri con i cittadini."Dopo un primo appuntamento a Radicondoli, dove sono stati illustrati in modo chiaro e approfondito il programma e la lista dei candidati, ne è seguito uno a Belforte arricchito dall’intervento dell’Onorevole Susanna Cenni", spiega la lista civica.In un’ottica di partecipazione e confronto con i cittadini, sono stati successivamente organizzati incontri tematici per approfondire gli aspetti più sentiti dalla comunità.Il primo, significativamente, è stato rivolto alle famiglie con le quali si è parlato sia delle nostre proposte per il loro sostegno in termini economici e di servizi, sia di scuola e delle proposte per renderla centro di promozione culturale, sociale e civile e spazio di dialogo con il territorio per accoglierne sollecitazioni e stimoli.Un secondo incontro è stato dedicato ai giovani che hanno risposto numerosi al nostro appello, dimostrando una grande voglia di partecipazione e un profondo bisogno di aiuto e risposte. L'incontro è partito proprio dai ragazzi, che hanno espresso le loro difficoltà di vivere nei nostri borghi, sia come ragazzi che come giovani adulti che iniziano un percorso da soli, uscendo dalle famiglie; per questo hanno accolto con favore le nostre proposte di aiuto concreto per la costruzione della loro indipendenza, della loro formazione e professionalità.Sono seguiti un incontro indirizzato ai cacciatori, arricchito del prezioso intervento di Simone Bezzini, e uno agli agricoltori. Entrambi sono stati impostati come tavole rotonde per ascoltare le esigenze, e incoraggiare il coinvolgimento, di questi importanti protagonisti del nostro territorio; in particolare si è parlato di politiche di tutela ambientale, di soluzioni concrete per i danni alle coltivazioni e dei problemi alla viabilità causati dalla fauna selvatica.Particolarmente vivo è stato, infine, l’ultimo incontro diretto agli operatori economici, artigiani, commercianti, studi d'arte, ristoratori e operatori turistici, con i quali sono state condivise idee e proposte per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Tra le altre proposte sono state accolte con favore quella di lavorare per trovare un’identità turistica del paese da promuovere anche attraverso un più solido Ufficio Turistico; di realizzare spazi artigianali - e anche di trasformazione di prodotti alimentari - per poter collocare le aziende locali e per attirarne da fuori, e di studiare un pacchetto di incentivi e/o contributi volti a sostenere le aziende già presenti nel territorio e provare ad attirarne altre.Tutti i candidati della lista hanno voluto ogni volta ringraziare i partecipanti agli incontri che si sono svolti in un clima positivo di serenità e collaborazione e aspettano di incontrare per l’ultima volta, domani, i cittadini prima del voto di domenica."