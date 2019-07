Tutto esaurito per i campi estivi a Radicondoli

Tre settimane di laboratori, avventure, sport, arte e inglese

A Radicondoli si sta per concludere la seconda settimana dei campi estivi finanziati e promossi dal Comune che ne ha affidato la gestione alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.L’adesione è stata massima e ha fatto registrate il tutto esaurito per le tre settimane previste, con grande soddisfazione dell’Amministrazione Comunale particolarmente sensibile ai servizi per le famiglie e alle attività per bambini e giovani."Il filo conduttore delle attività di quest’anno – dicono le educatrici – è stato un viaggio nel tempo, fra passato, presente e futuro. I ragazzi hanno dovuto aggiustare un orologio magico per liberare un misterioso personaggio intrappolato nel passato, costruendo macchine del tempo con materiale di recupero, realizzando collage, incisioni e altri manufatti artistici sul tema dell’evoluzione’.A queste esperienze realizzate presso la sede dell’Arci di Belforte, arricchite anche da un laboratorio artistico in lingua inglese tenuto dalla pittrice Hazel Trivelli, si sono alternate attività sportive all’aperto con lezioni di equitazione e calcio; lezioni di cucina, di orienteering e uscite in piscina, al mare e al parco avventura.Venerdì 19 luglio, al termine delle tre settimane e a conclusione dei campi estivi, i ragazzi e le educatrici invitano le proprie famiglie e gli amici alla festa finale e di saluto.