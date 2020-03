E’ on line il sito wivoaradicondoli

E’ già possibile fare domanda sui bandi presentati dall’amministrazione e dedicati a lavoro, nuove aziende, casa e famiglia. Dal 6 marzo c’è anche il sito web

Tutte le opportunità economiche predisposte dall’amministrazione comunale di Radicondoli arrivano sul web. Dal 6 marzo sarà on line il sito www.wivoaradicondoli.it . Qui in modo facile e veloce tutti coloro che sono interessati potranno avere tutte le informazioni sulle opportunità attive e le scadenze.Complessivamente è previsto un totale di contributo di 395.689,50 euro. Con un obiettivo: far crescere tutto il territorio, stimolare sempre più la residenza in questa porzione di Toscana dal cuore caldo e vicino a Siena, alla Valdelsa e a Firenze. Ci sono 200mila euro di contributi messi a disposizione per le aziende dal Comune di Radicondoli. Ed è già possibile presentare domande e partecipare. Ci sono poi circa 200mila euro per casa e famiglie. Si tratta strumenti concreti per chi fa impresa e vive a Radicondoli e Belforte.Tra le opportunità già attive, il bando per il contributo per l’acquisto prima casa, il bando “Nuove attività economiche” contributi per le Start up, il bando per il rilancio di attività esistenti, il bando mobilità, il bando facciate. E poi, il Comune sta già lavorando al bando “Affitto” e al bando “Impianti di Riscaldamento Case Sparse” nonché ad agevolazioni che riguardano la scuola, scuola per l’infanzia e asilo nido. Tutte le opportunità per Radicondoli e Belforte sono state presentate lo scorso 7 febbraio e prendono vita con il progetto WivoaRadicondoli.“Noi vogliamo incoraggiare sia la nascita di nuove attività nel nostro territorio, sostenere il rilancio e lo sviluppo di imprese già attive che sostenere la residenza - fa notare Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli – Tutti i bandi rientrano in uno sforzo che stiamo facendo per rendere la nostra realtà un’area sempre più attrattiva”.Per entrare nel dettaglio, in estrema sintesi, per chi compra la prima casa nel Comune di Radicondoli è previsto un contributo del 25% da parte dell’amministrazione comunale, fino ad un totale di 20mila euro per ciascuna abitazione. Per chi apre una nuova attività economica, il 50% delle spese che l’azienda sostiene vengono coperte dall’amministrazione con un contributo a fondo perduto fino a 8.000 euro. Per il rilancio delle attività esistenti è previsto un contributo che copre il 50% delle spese sostenute dalle imprese fino ad un totale di 4000 euro. Con il bando “Mobilità” è previsto un contributo sulle spese di viaggio per lavoratori pendolari con un rimborso dell’80% sul costo dei viaggi con automobile o abbonamento per i mezzi.